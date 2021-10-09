«بداية مثالية للفراعنة».. كيروش يكشف خطة مصر للفوز على ليبيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره الليبي في ملعب برج العرب بهدف دون رد في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب إن الفراعنة استحقوا الفوز على ليبيا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في ملعب برج العرب، مضيفا: “لعبنا كرة قدم جيدة وهذا ما كنت أتوقعه قبل المباراة.. كان علينا إنهاء المباراة ولكن كل اللاعبين ظهروا جيدا وكان هناك تركيز لـ90 دقيقة يقاتلون على كل كرة، وأعتقد بسبب الأداء الجيد سببنا لهم بعض المشاكل”.

وأضاف كيروش: "الآن نحن في الصدارة وسنقاتل للنهاية لنحافظ على الصدارة والتأهل للمرحلة التالية.. المباراة لم تكن سهلة كان علينا الضغط لـ90 دقيقة، رد فعلنا في الهجوم والدفاع كان يتم بإيقاع جيد جدا، وهذه كانت طريقتنا لجعل منتخب ليبيا دائما أمام أعيننا والسيطرة على خطورتهم".

وتابع: "كل اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم وأنا سعيد بهم.. طارق حامد عاد للخلف وعمرو السولية ومحمد النني تقدما للأمام وهذا جعل ليبيا تقف بشكل كامل وعطلنا لعبهم وكسرنا التواصل بين خط دفاعهم والوسط ولم يستطيعوا الخروج بالكرة".