السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجمع استهلاكى الجيزة: نعمل خلال الأجازات الأسبوعية لصرف مقررات التموين شهريا

مجمع استهلاكى يالجيزة
مجمع استهلاكى يالجيزة

أكد الحسيني عدروس مدير المجمع الإستهلاكي بالجيزة التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن فروع المجمعات تعمل خلال الأجازات الرسمية والأجازات الأسبوعية خلال فترة صرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز لتوفير احتياجات المواطنين وصرفها خلال تلك الفترة.

 

وقال مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ الدستور إنه يتم صرف سلع لعدد من البطاقات التموينيه تتراوح ما بين 3500 بطاقة الى 4000 بطاقة تموينية شهريا بجانب صرف السلع البديلة للخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية والتي تتوفر لديهم عدد من النقاط الخبز بواقع كل نقطة صرف 10 قروش بمقابلها سلع حرة يختار المواطن السلع التي تناسبه من خلال توافرها في المجمع الاستهلاكي والذي يقوم بتوفير أكثر من 1200 صنف من السلع الغذائية وغير الغذائية والمساحيق وغيرها.

 

وأرجع المدير الأسباب الحقيقية وراء زيادة إقبال المواطنين أصحاب البطاقات التموينية على صرف السلع التموينية من منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية القريبة لهم بسبب وجود توافر عدد كبير من السلع المختلفة الأصناف والمتنوعة ووفقًا لمنظومة التموين الجديدة التي تضم 28 سلعة على البطاقات التموينية ويقوم بصرف السلع الأساسية وغير الأساسية حسب متوسط نصيب الفرد من البطاقة التموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد وتصل قيمة الدعم لأسرة مكونة من أربع أفراد صرف 200 جنيها في مقابلها سلع تموينية وحسب نقاط الخبز يتم صرف في مقابلها السلع الحرة المتوفرة في جميع الفروع.

 

وأشار مدير المجمع الإستهلاكي بالجيزة التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الى أنه يتم اختصار صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز علي البطاقات التموينية التي يقيم أصحابها وفقا للرقم القومي بمحافظة الجيزة.

الجيزة المجمعات الاستهلاكية صرف السلع التموينية منظومة التموين الجديدة اقبال المواطنين الإجازات الرسمية توفير احتياجات المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

«ريحة إخوانية عفنة».. تعليق الباز على إلقاء لقاحات كورونا فى الترعة

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يساعد فى تقليل ارتجاع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى