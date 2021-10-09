مجمع استهلاكى الجيزة: نعمل خلال الأجازات الأسبوعية لصرف مقررات التموين شهريا

أكد الحسيني عدروس مدير المجمع الإستهلاكي بالجيزة التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن فروع المجمعات تعمل خلال الأجازات الرسمية والأجازات الأسبوعية خلال فترة صرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز لتوفير احتياجات المواطنين وصرفها خلال تلك الفترة.

وقال مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ الدستور إنه يتم صرف سلع لعدد من البطاقات التموينيه تتراوح ما بين 3500 بطاقة الى 4000 بطاقة تموينية شهريا بجانب صرف السلع البديلة للخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية والتي تتوفر لديهم عدد من النقاط الخبز بواقع كل نقطة صرف 10 قروش بمقابلها سلع حرة يختار المواطن السلع التي تناسبه من خلال توافرها في المجمع الاستهلاكي والذي يقوم بتوفير أكثر من 1200 صنف من السلع الغذائية وغير الغذائية والمساحيق وغيرها.

وأرجع المدير الأسباب الحقيقية وراء زيادة إقبال المواطنين أصحاب البطاقات التموينية على صرف السلع التموينية من منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية القريبة لهم بسبب وجود توافر عدد كبير من السلع المختلفة الأصناف والمتنوعة ووفقًا لمنظومة التموين الجديدة التي تضم 28 سلعة على البطاقات التموينية ويقوم بصرف السلع الأساسية وغير الأساسية حسب متوسط نصيب الفرد من البطاقة التموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد وتصل قيمة الدعم لأسرة مكونة من أربع أفراد صرف 200 جنيها في مقابلها سلع تموينية وحسب نقاط الخبز يتم صرف في مقابلها السلع الحرة المتوفرة في جميع الفروع.

وأشار مدير المجمع الإستهلاكي بالجيزة التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الى أنه يتم اختصار صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز علي البطاقات التموينية التي يقيم أصحابها وفقا للرقم القومي بمحافظة الجيزة.