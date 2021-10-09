اليوم.. شرم الشيخ والغردقة تستقبلان أولى رحلات السياح البريطانيين بعد توقف عامين

تبدأ شركات السياحة البريطانية، اليوم السبت، في تسيير أولى رحلاتها إلى مصر، حيث تستقبل مدينة شرم الشيخ والغردقة اليوم أول فوج من السياح البريطانيين بعد فترة توقف امتدت لأكثر من عامين.

وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا ستبدأ في تسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من اليوم السبت، بعد قرار رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظورة على البريطانيين زيارتها، موضحة أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في أعداد الرحلات البريطانية إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويشير أحمد يوسف مستشار وزير السياحة والآثار للترويج إلى أن التزام القطاع السياحي فى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت السياحية والفندقية، بالإضافة إلى ما تم من تطعيمات للعاملين بالمنشآت الفندقية فقد تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية ومطروح والصعيد، وجاري تطعيم العاملين بفنادق القاهرة.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات له، أن هذه الخطوات التى قامت بها الدولة المصرية ممثلة في القطاع السياحي كان لها أثر كبير في رفع مصر من القائمة الحمراء لإنجلترا.

وأوضح أنه تم تقديد عدد من الحوافز التشجيعية والتسهيلات لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري كمد العمل بالأسعار الحالية المخفضة للوقود ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022، ونرحب بالسائحين القادمين من المملكة المتحدة للاستمتاع بكافة المقاصد السياحية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن عودة السياحة البريطانية لمصر هامة جدًا، إذ أن بريطانيا من بين الدول الـ 5 الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عن أن السائح البريطاني من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أنه سائح متنوع يزور المدن الشاطئية علاوة على المدن الأثرية والثقافية.