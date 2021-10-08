السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا الملقاة فى الترعة

جريدة الدستور

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن رئيس النيابة الإدارية وجه نيابة بني مزار بفتح تحقيق مباشر في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا ملقاة في الترعة.

وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحقيقات جارية طول النهار، كاشفًا أن إجمالي الجرعات التي تم العثور عليها 26 ألفا و824 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني وليس المصنع محليًا، وهي عبوات ليست منتهية الصلاحية، وصالحة للاستخدام.

التفاصيل….

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