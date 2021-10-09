«الأسقفية» تختتم حفل تدشين الإقليم الجديد بعشاء يجمع قيادات إسلامية ومسيحية

اختتمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم، تدشين إقليم جديد للكنيسة يحمل اسم إقليم الإسكندرية إذ انتهت الكنيسة من المراسم في كاتدرائية جميع القديسين ثم دعت لمائدة جمعت بين قيادات إسلامية ومسيحية بأحد فنادق العاصمة وذلك بحضور جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري.

وخلال الحفل أكد الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان وعضو هيئة كبار العلماء إن علاقة صداقة وطيدة تجمعه بالكنيسة الأسقفية متمثلة في أساقفتها دكتور منير حنا ودكتور سامي فوزي

وأعرب جمعة عن سعادته قائلًا: نحن سعداء جدا إننا نجتمع اليوم وهي رسالة لكل العالم لأننا نستطيع أن نعيش معًا كإخوة متحابين وسنعيش معًا لنغلب أعداء الحياة

أما الانبا انجيلوس أسقف الكنيسة القبطية بلندن وصف الكنيسة الأنجليكانية بالجوهرة وسط تاج كبير يضم جميع الكنائس مؤكدًا على علاقة الكنيسة القبطية بالكنيسة الأنجليكانية

فيما قدمت الكنيسة الإنجيلية تهنئة قدمها القس رفعت فتحي وكذلك الكنيسة الكاثوليكية التي أوفدت الانبا توماس مطران الجيزة وكنيسة الروم الارثوذكس التي أوفدت الارشمندرت دومسكينوس الأزرعي أمين مجلس كنائس مصر وحسام ناعوم رئيس أساقفة إقليم القدس وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان