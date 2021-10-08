للشباب حتى 30 سنة.. «القوى العاملة» تطلب أفراد أمن

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة، بأحد المصانع الخاصة بنجع حمادي، براتب يحدد بحسب المقابلة، بالإضافة إلى حافز.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون من أبناء منطقة الكلاحين فقط.

وتتميز الوظيفة المتاحة، بتوفير تأمينات اجتماعية.

وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01144495967، أو التوجه لمقر المصنع، في الكلاحين، المنطقة الصناعية، نجع حمادي.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1681 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9000 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الدقهلية، السويس، الغربية، أسيوط، البحيرة، الإسماعيلية، المنيا، دمياط، المنوفية، القليوبية، وقنا.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.