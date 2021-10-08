السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للشباب حتى 30 سنة.. «القوى العاملة» تطلب أفراد أمن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة، بأحد المصانع الخاصة بنجع حمادي، براتب يحدد بحسب المقابلة، بالإضافة إلى حافز.
وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون من أبناء منطقة الكلاحين فقط.

وتتميز الوظيفة المتاحة، بتوفير تأمينات اجتماعية.
وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01144495967، أو التوجه لمقر المصنع، في الكلاحين، المنطقة الصناعية، نجع حمادي.
يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1681 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9000 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الدقهلية، السويس، الغربية، أسيوط، البحيرة، الإسماعيلية، المنيا، دمياط، المنوفية، القليوبية، وقنا.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

وزارة القوى العاملة البطالة النشرة القومية للتشغيل حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي فرص عمل وظائف

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

«ريحة إخوانية عفنة».. تعليق الباز على إلقاء لقاحات كورونا فى الترعة

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا الملقاة فى الترعة

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب سجناء شبين الكوم عن الطعام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صفاء النجار

لا تكونوا أول من يتنمر على أحبائكم

محمد عبدالعزيز

فى دولة الأيام.. أحداث ظلمها تاريخها

مؤمن المحمدي

تبرع لـ الغلابة

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى