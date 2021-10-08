التصريح بدفن جثة عامل نظافة صدمته سيارة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل نظافة لقى مصرعه مساء اليوم الجمعة، وذلك أثناء قيامه بعمله بطريق الرماية بمحافظة الجيزة.

وبينت المعاينة الأولية للحادث، أن المتوفي يدعى “ قرني عمران.ع.ع” يبلغ من العمر 59 عاما، وأصل أقامته “ قرية معصرة صاوي بمركز طامية محافظة الفيوم” ويعمل “ عامل نظافة” بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، حيث صدمته إحدى السيارات المسرعة أثناء تأدية عمله بطريق الرماية، ولقي مصرعه على الفور عقب اصطدامها به، وأشارت التحريات إلى أن السيارة اصطدمت به وفرت هاربة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها لضبط قائد السيارة والتحقيق معه في أقرب وقت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل العامل المتوفي الى مشرحة مستشفى الهرم، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بدفن الجثمان.