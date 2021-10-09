حنان مطاوع: سعيدة بالتكريم عن دورى فى «القاهرة كابول»

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتكريمها لأكثر من مرة عن دورها في مسلسل "القاهرة كابول"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها حصلت على كثير من التكريم عن دورها في المسلسل وأنها فخورة بكونها واحدة من فريق عمل كبير قدم مسلسل رائع ولاقى استحسان الكثيرين.

وقالت حنان مطاوع، في تصريحات لـ "الدستور"، إنها سعيدة بدور الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها تشعر بدور الضمير الجمعي والوعي الثقافي الموجود حالياً، لافتة إلى أنها سعيدة بدور الفن في الفترة الحالية ودوره في التأثير حتى لو على المستوى البعيد.

وأضافت "مطاوع" أنها بدأت تصوير مسلسل "وش تالت"، مع محمود عبد المغني ومن إخراج أحمد حسن، وهو مكون من 15 حلقة، حيث أكدت أن ما شجعها على المشاركة في العمل هو السيناريو، وتحديدا القصة التي نالت إعجابها وكذلك الدور المختلف الذي تقدمه، موضحة أن المسلسل كتب على يديها حلقة تلو الأخرى، خاصة أنها صاحبة الفكرة ووقفت على كتابتها مع الكاتب محمد علي.





مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

وكانت قد روجت الفنانة حنان مطاوع لمسلسل "التحدي"، المقرر عرضه قريبًا.



ونشرت "مطاوع" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "المنصات اللي بتعرض أعمال جميلة ومحترمة منصات لازم ندعمها ونشارك فيها والتحدي عمل جديد بشارك فيه على منصة محترمة".



من ناحية أخرى تشارك حنان مطاوع في فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول إمرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.



"قابل للكسر" من تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة: حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.