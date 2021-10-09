السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حنان مطاوع: سعيدة بالتكريم عن دورى فى «القاهرة كابول»

حنان مطاوع
حنان مطاوع

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتكريمها لأكثر من مرة عن دورها في مسلسل "القاهرة كابول"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها حصلت على كثير من التكريم عن دورها في المسلسل وأنها فخورة بكونها واحدة من فريق عمل كبير قدم مسلسل رائع ولاقى استحسان الكثيرين.

 

وقالت حنان مطاوع، في تصريحات لـ "الدستور"، إنها سعيدة بدور الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرة  إلى أنها تشعر بدور الضمير الجمعي والوعي الثقافي الموجود حالياً، لافتة إلى أنها سعيدة بدور الفن في الفترة الحالية ودوره في التأثير حتى لو على المستوى البعيد.

 

وأضافت "مطاوع" أنها بدأت تصوير مسلسل "وش تالت"، مع محمود عبد المغني ومن إخراج أحمد حسن، وهو مكون من 15 حلقة، حيث أكدت أن ما شجعها على المشاركة في العمل هو السيناريو، وتحديدا القصة التي نالت إعجابها وكذلك الدور المختلف الذي تقدمه، موضحة أن المسلسل كتب على يديها حلقة تلو الأخرى، خاصة أنها صاحبة الفكرة ووقفت على كتابتها مع الكاتب محمد علي. 
 


مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

وكانت قد روجت الفنانة حنان مطاوع لمسلسل "التحدي"، المقرر عرضه قريبًا.
 

ونشرت "مطاوع" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "المنصات اللي بتعرض أعمال جميلة ومحترمة منصات لازم ندعمها ونشارك فيها والتحدي عمل جديد بشارك فيه على منصة محترمة".


من ناحية أخرى تشارك حنان مطاوع في فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول إمرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.
 

"قابل للكسر" من تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة: حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

كريم تكريم القاهرة خالد الدستور شهر رمضان الدولة مستوى عمل حمد حسن الج ظهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

«ريحة إخوانية عفنة».. تعليق الباز على إلقاء لقاحات كورونا فى الترعة

استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من منصبه كقاضى بمجلس الدولة

السعودية.. 10 جرحى فى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى