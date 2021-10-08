ننشر أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء السويس

انتهت اللجنة الفرعية من فرز أصوات الناخبين، بانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء في السويس.

وأعلن رئيس اللجنة بالسويس، المستشار عبد الرحيم العلاوي، نتيجة الانتخابات، عقب الانتهاء من فرزها.

وفاز بمقعدي فوق السن الدكتورة تيسير متولي والدكتور عبد الله سعد، بينما فاز بمقعدي تحت السن الدكتورة منى صلاح والدكتور وائل الشرقاوي.

وقال رئيس اللجنة الفرعية إن اجمالي من لهم حق التصويت في السويس ١٢٧١ طبيب وطبيبة حضر منهم ١٨١.

وأدلى ١٧٥ طبيب وطبيبة بأصواتهم بانتخابات السويس فوق السن، منهم 6 أصوات باطلة.



وبلغت الأصوات الصحيحة بانتخابات السويس تحت السن ١٧٧ صوتا منها 4 أصوات باطلة.

وقال نقيب أطباء السويس الدكتور تامر البوهي، إن العملية الانتخابية تمت بأجواء تسودها الألفة والأخوة بين جميع المرشحين.

كان قد بدأ الأطباء المقيدين بنقابة أطباء السويس، منذ صباح اليوم الجمعة، في التوافد على مقر النقابة بحي السويس ، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء، وتشهد انتخابات نقابة أطباء السويس منافسات بين7 مرشحين على أربعة مقاعد، مقعدان فوق السن، ومقعدان تحت السن.

وتنافس ثلاثة مرشحين على مقعدي فوق السن، وهم: الدكتورة تيسير متولي مصطفى، الدكتورة سامية صبحي والدكتور عبد الله سعد، ويتنافس على مقعدي تحت السن أربعة من المرشحين وهم: الدكتور خالد عبد التواب، الدكتور رضا محمدين، الدكتورة منى صلاح والدكتور وائل الشرقاوي.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أن انتخابات التجديد النصفى تجرى تحت إشراف قضائى كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ودعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.