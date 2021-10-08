الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

قائمة المستقبل تفوز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا

أنتخابات التجديد
أنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالمنيا، عن فوز قائمة المستقبل والتى تضم كل من: الأطباء أحمد عليوة شحاته، أشرف صيام فوق السن، حسن عرفه حسن، وشريف مدحت زكي تحت السن من فيما خفقت قائمة المستقلين والتى ضمت كل من: طارق العريني، محمود عمر عبد الوهاب، يسري بهجت صادق فوق السن، أحمد جمال، ومحمد ربيع عبد المقصود، تحت السن.

حيث أجريت الانتخابات بين القائمتين تنافس خلالها 9 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان فوق السن، وآخران تحت السن. وخصصت نقابة الأطباء قاعة للتصويت بأحد فنادق مدينة المنيا، لعملية التصويت وفرز الأصوات وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة انتشار عدوي  فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

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أنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا والتي أقيمت في إحدى القاعات بأحد فنادق المدينة قد شهدت في بدايتها إقبال ضعيف للغاية وبدأ الإقبال في التزايد عقب إنتهاء صلاة الجمعة حيث كثف المرشحين من تحركاتهم لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم للفوز بالمقاعد الأربعة حيث شهدت عملية التصويت تزايد كبير قبل عدة ساعات من غلق باب التصويت.

يذكر أن أكثر من 6 آلاف طبيب في المنيا كان لهم حق التصويت في الانتخابات، ولن يسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى 2020 ويتم السداد لدى الموظف المختص بالنقابة، أو عن طريق أبلكيشن النقابة العامة لأطباء مصر أو من خلال فوري.

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أنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا

وعملية التصويت تمت  من خلال 5 استمارات للاقتراع الأولي لنقابة المنيا الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة المنيا الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة- قطاع شمال الصعيد، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.

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أنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا
المنيا نقابة الأطباء فوز قائمة المستقبل انتخابات التجديد النصفي قائمة المستقلين

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وائل لطفي

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