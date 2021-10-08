«الكهرباء» تستعد للشتاء بفرق طؤاري على مدار الساعة

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعدادات النهائية للوزارة والشركات التابعة لها في فصل الشتاء الذي من المتوقع أن يشهد هطول أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق.

وقال «حمزة» في تصريح لـ«الدستور» إن الوزارة أجرت الصيانات اللازمة التي تسبق موسم الشتاء في ظل الأوقات التي تشهد سوء في الاحوال الجوية ةلضمان استقرار التيار.

وأضاف أن شركات التوزيع التابعة للوزارة لديها فرق للطوارئ تعمل 24 ساعة للتدخل السريع في حالة وجود أي عطل، وهي مجموعات مدربة على أعلى مستوى لتحقيق سرعة الاستجابة وإعادة التيار مرة أخرى للعمل في حالة الانقطاع او حدوث تسرب للمياه يصل للمهمات الكهربائية.