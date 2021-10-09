السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا ترتبط الفواكه والخضروات بالصحة العقلية عند الأطفال؟

الأطفال والفاكهة
الأطفال والفاكهة

وجدت دراسة جديدة، أن تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين الصحة العقلية لدى الأطفال بالمدارس.

 

وكتب مؤلفو الدراسة أنهم يأملون في أن تشجع أبحاثهم المسئولين على توفير التغذية الجيدة لجميع الطلاب، وفقًا لما ذكره موقع "health line" الطبي.

 

ولاستكشاف ما إذا كانت الخيارات الغذائية قد تكون مرتبطة بالصحة العقلية، استخدم الباحثون استطلاعات من أكثر من 50 مدرسة في بريطانيا، حيث أظهر بحث جديد أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للعقل، خاصة بين الأطفال.

 

الأطفال الذين يأكلون المزيد من الفواكه والخضروات يتمتعون بصحة نفسية أفضل

وأظهرت الأبحاث المنشورة في "Prevention & Health" أن تناول الفاكهة والخضروات بشكل كبير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين الصحة العقلية لأطفال المدارس، علاوة على ذلك يُظهر البحث أن وجبة الإفطار والغداء المغذية مرتبطة بالصحة العاطفية.

وخلال الدراسة، أفاد 25 في المائة فقط من أطفال المدارس الثانوية و28.5 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية بتناول الحصص الخمس الموصى بها من الفاكهة والخضروات يوميًا. 

 

ووجد البحث أن الطلاب الذين تناولوا حصة أو حصتين يوميًا من الفاكهة والخضروات سجلوا 1.42 وحدة أعلى، في حين أظهر تناول ثلاث أو أربع حصص زيادة قدرها 2.34 وحدة. أولئك الذين أكلوا خمسة أجزاء أو أكثر حصلوا على نقاط 3.73 أعلى.

 

لماذا ترتبط الفواكه والخضروات بالصحة العقلية؟

الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنها تجلب  مجموعة قوية من الفوائد الجسدية، بما في ذلك الصلة بين النظام الغذائي الصحي والمزاج لدى البالغين.

 

كما يمكن أن يساعد تناول البروتينات الخالية من الدهون والصحية الأشخاص أيضًا على تجنب الشعور "بانخفاض السكر"، وهذا شائع عند الأطفال.

 

وأشار الباحثون إلى أن التغذية الجيدة يمكن أن تساعد في نمو الدماغ، حيث نوهت الدراسة على ضرورة دمج الفاكهة والخضروات للنظام الغذائي للأطفال.

دراسة دراسة جديدة الفواكه والخضروات الفيتامينات والمعادن الخضروات الطازجة

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وائل لطفي

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