السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 8 دول.. انطلاق فعاليات بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج 

بطولة آل الخيارى
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج

انطلقت فعاليات بطولة آل الخياري الدولية للشطرنج بمطروح، والمقيمة دوليا من الاتحاد الدولي للشطرنج وتحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج.

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بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج

وقال أحمد خالد رئيس منطقة مطروح والاسكندرية للشطرنج، خلال حديثه لـ"الدستور، إنه شارك في بطولة آل الخياري الدولية للشطرنج 182 لاعب من 8 دول  مختلفة من بينهم مصر وتستمر حتي 15 أكتوبر الجاري٠

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بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج

وأوضح الكابتن محمد سعد رئيس حكام بطولة آل الخيارى للشطرنج، فى تصريحات لـ"الدستور، أن البطولة تقام للمرة الخامسة في محافظة مطروح تحت رعاية الاتحاد المصرى للشطرنج وعادل آل الخياري .

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بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج

وتابع أن البطولة عبارة عن 9 جولات بالنظام السويسري "10 دقائق لكل لاعب" وتستمر علي مدار 9 ايام، مشيرا إلي أنه يتم توزيع الجوائز علي اللاعبين وتبدأ من 1000 دولار وحتي 200 دولار .

بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
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٢٠٢١١٠٠٨_١٩١٨٥٩
٢٠٢١١٠٠٨_١٩١٨٤٩
٢٠٢١١٠٠٨_١٩١٨٤٩
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج
محافظة مطروح الاتحاد الدولى الاتحاد المصري شطرنج مطروح 8 دول

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