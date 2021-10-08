«الاتصالات»: 62.66 مليون مستخدم لإنترنت الموبايل في أغسطس

كشفت أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادرة عن وزارة الاتصالات اليوم، أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر “الثابت والمحمول” تجاوزت نحو 72.33 مليون مستخدم بنهاية أغسطس الماضي؛ بسبب إقبال متزايد من المواطنين على الاشتراك في خدمات الإنترنت الثابت والأرضي والاعتماد على الشبكات في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وتابع التقرير الذي حصل «الدستور» على نسخة منه أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول، واصلت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى نحو 62.66 مليون مستخدم بنهاية اغسطس الماضي، مقارنة بنحو 50.61 مليون مستخدم عن الفترة نفسها عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 23.81%، بزيادة قدرها نحو 12.05 مليون مستخدم وبمعدل نمو شهري نحو 4.27%، بعد أن سجل خلال يوليو السابق عليه نحو 60.10 مليون مستخدم بزيادة قدرها 2.56 مليون مستخدم شهريًا.

16.67 % معدل نمو الإنترنت الارضي

ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد مشتركي الإنترنت الأرضي فائق السرعة ارتفع إلى 9.67 مليون مشترك بنهاية اغسطس ٢٠٢١، مقارنة بنحو 8.29 مليون مشترك عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠، بزيادة سنوية 1.38 مليون مشترك بمعدل نمو 16.67% وشهري 1.10%، بعد أن سجل نحو 9.56مليون مشترك في يوليو السابق عليه بزيادة 110 ألف مشترك.

مؤشرات مستخدمي الإنترنت عبر المحمول

أضاف أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول، بلغت 61.92 % بنهاية اغسطس الماضي، مقارنة بنحو 52.61 % عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 9.30% و شهري 2.28%، حيث سجلت 59.63.% في يوليو السابق عليه، في حين بلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 57.3%، وفق مؤشرات الاستخدام للعام 2019-2020.

عدد مستخدمي الإنترنت عبر (USB) مودم

ونوه بأن عدد مستخدمي الإنترنت عبر USBمودم سجل نحو ٣.22 مليون مستخدم بنهاية اغسطس الماضي، مقارنة بنحو 3.29 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تراجع سنوي بلغت 2.15%، وبنمو شهري بلغ 0.10%، بعد أن سجلت في يوليو الماضي نحو 3.21 مليون مستخدم.

وقال إن إجمالي السعة الدولية للإنترنت سجلت 2569.96 مليار نبضة في الثانية بنهاية اغسطس الماضي، مقارنة بنحو 1892.64 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 34.38%.

الصعيد يستحوذ على 15% من مستخدمي الإنترنت الأرضي

وذكر أن التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة الأرضي، استحوذت القاهرة الكبرى على نحو 36% من المشتركين، تلتها الدلتا بنحو 34%، ثم الوجه القبلي بنحو 15%، ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 10%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 5%.

مؤشرات قطاع الانترنت المحمول