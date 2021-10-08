الرئيس السيسى عن امتداد وصلة «أم القمر»: تكلفته ضخمة جدًا

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن تكلفة امتداد طريق وصلة «أم القمر»، الذي يربط بين طريق القاهرة الإسماعيلية وطريق القاهرة السويس حتى طريق العين السخنة، ضخمة جدًا، قائلًا: «التكلفة المالية هنا ضخمة جدًا، عشان تشق طريق زي كدا، لخدمة الحركة والمحاجر، والنقل اللي هيتم عليه».

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، التي تفقد خلالها العمل بامتداد طريق «وصلة أم القمر» الذي يربط بين طريق القاهرة الإسماعيلية وطريق القاهرة السويس حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول 102 كم.

https://fb.watch/8wiV1pC1wM/

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن طريق «أم القمر» يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

وتفقد الرئيس كذلك الكوبري المار أعلى تقاطع طريق «أم القمر» مع طريق القطامية العين السخنة، وتوقف لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: «خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام، والحمد لله رب العالمين».