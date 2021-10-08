الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى عن امتداد وصلة «أم القمر»: تكلفته ضخمة جدًا

جريدة الدستور

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن تكلفة امتداد طريق وصلة «أم القمر»، الذي يربط بين طريق القاهرة الإسماعيلية وطريق القاهرة السويس حتى طريق العين السخنة، ضخمة جدًا، قائلًا: «التكلفة المالية هنا ضخمة جدًا، عشان تشق طريق زي كدا، لخدمة الحركة والمحاجر، والنقل اللي هيتم عليه».

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، التي تفقد خلالها العمل بامتداد طريق «وصلة أم القمر» الذي يربط بين طريق القاهرة الإسماعيلية وطريق القاهرة السويس حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول 102 كم.

https://fb.watch/8wiV1pC1wM/

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن طريق «أم القمر» يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

وتفقد الرئيس كذلك الكوبري المار أعلى تقاطع طريق «أم القمر» مع طريق القطامية العين السخنة، وتوقف لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: «خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام، والحمد لله رب العالمين».

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صفاء النجار

لا تكونوا أول من يتنمر على أحبائكم

محمد عبدالعزيز

فى دولة الأيام.. أحداث ظلمها تاريخها

مؤمن المحمدي

تبرع لـ الغلابة

بسنت حسن

هل لكم حقًا فى رسول الله أسوة حسنة؟

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تلغى قرار السماح لليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

«سرى للغاية».. من هو رئيس جهاز الشاباك الجديد فى إسرائيل؟