كيف تتفادى غرامة فاتورة التليفون الأرضي 2021 .. إليك التفاصيل

غرامة فاتورة التليفون الأرضي 2021.. يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة الغرامة لغير الملتزمين بدفع الفاتورة وكيفية سدادها مع اقتراب ميعاد الاستعلام عن سعر الفاتورة التى قامت بإتاحتها الشركة المصرية للاتصالات we لشهر سبتمبر عام 2021، حيث أعلنت الشركة عن قيمة فواتير التليفون الأرضى طبقا لجدول يحتوي على استهلاك لكل من شهر يونيو و شهر يوليو وشهر سبتمبر 2021.

وتستعرض "الدستور" غرامة فاتورة التليفون الأرضي 2021.

حددت الشركة المصرية "للاتصالات" عن الجدول الزمني به جميع الإجراءات المتخذة منذ بدء إصدار الفاتورة لفرض الغرامة على غير الملتزمين بدفع الفاتورة.

غرامة فاتورة التليفون الأرضي 2021

تبدأ أول الإجراءات من يوم الجمعة 15 أكتوبر في عام 2021، وهو يوم إصدار فاتورة التليفون الأرضي بالموقع الإلكتروني للشركة المصرية we.

وتلي هذه الخطوة أن يتم ترك فترة السماح للعميل تبدأ من اليوم لإصدار الفاتورة على الموقع ليوم الإثنين الذي يوافق 15 نوفمبر، منوها أن ستقوم الشركة بالعمل على تحويل الخط للعميل الغير مسدد للرسوم لخط استقبال فقط.

ثم يتم قطع الخدمة في شكل كامل على خط العملاء الغير مسددين للرسوم ويتم إلغاء خاصية الإستقبال بمنتصف شهر ديسمبر، وخاصة يوم 14 من شهر ديسمبر.

والخطوة الأخيرة تعد هي قطع الخدمة في شكل نهائي عن العملاء وذلك عن طريق رفع الحرارة وأيضا فرض الغرامة، والتي تكون تبدأ من يوم 15 ديسمبر.

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ويتاح للعملاء أن يستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي، عن طريق الإسم والرقم من خلال الرابط الموجود واستخدم طرق أن يسدد إلكتروني الخاصية المتاحة، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات we، و يتم إدخال الكود الخاص بالمحافظة ورقم التليفون.

وتأتى ذلك الخطوة لتجنب الزحام والتكدث لمنع العدوى وانتشار فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

https://billing.te.eg/ar-EG

كما يتاح السداد الإلكترونى عبر موقع الشركة.

https://my.te.eg/user/login