بعد منع زوجها لها من التواصل معهم.. «قومي المرأة» يعيد أطفال إيفون نبيل

قال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي، اليوم، إنه تابع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر المعروفة إيفون نبيل تشكو فيه منع زوجها لها من التواصل مع أولادها أو رؤيتهم، واستغاثت باكية بالجهات المعنية بالدولة وبالمجلس القومي للمرأة طلبًا للمساعدة.

وصرحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بأنه فور مشاهدة الفيديو توجه أحد محامي المكتب بصحبتها لقسم الشرطة التابعة له لتقديم المساعدة القانونية لها، وقدمت بلاغا لاستعادة أولادها، وبالفعل تم إعادة الأطفال لها.

وتوجه المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية لسرعة الاستجابة للشكوى والسعي نحو حلها وإعادة أولادها إليها.