الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد منع زوجها لها من التواصل معهم.. «قومي المرأة» يعيد أطفال إيفون نبيل

أمل عبد المنعم مديرة
أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى بالقومي للمرأة

قال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي، اليوم، إنه تابع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر المعروفة إيفون نبيل تشكو فيه منع زوجها لها من التواصل مع أولادها أو رؤيتهم، واستغاثت باكية بالجهات المعنية بالدولة وبالمجلس القومي للمرأة طلبًا للمساعدة.

وصرحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بأنه فور مشاهدة الفيديو توجه أحد محامي المكتب  بصحبتها لقسم الشرطة التابعة له لتقديم المساعدة القانونية لها، وقدمت بلاغا لاستعادة أولادها، وبالفعل تم إعادة الأطفال لها.

وتوجه المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية لسرعة الاستجابة للشكوى والسعي نحو حلها وإعادة أولادها إليها.

مواقع التواصل التواصل الاجتماعي أمل عبد المنعم مواقع التواصل الاجتماعي المرأة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة الخدمات الصحية دكتورة مايا مرسي شكاوى المرأة مكتب شكاوى المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب سجناء شبين الكوم عن الطعام

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

«تزوجت 10 مرات ولا أعرف اخواتي».. أبرز تصريحات سهير رمزي في «السيرة»

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صفاء النجار

لا تكونوا أول من يتنمر على أحبائكم

محمد عبدالعزيز

فى دولة الأيام.. أحداث ظلمها تاريخها

مؤمن المحمدي

تبرع لـ الغلابة

صور

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تلغى قرار السماح لليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

«سرى للغاية».. من هو رئيس جهاز الشاباك الجديد فى إسرائيل؟