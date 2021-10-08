«تزوجت 10 مرات ولا أعرف اخواتي».. أبرز تصريحات سهير رمزي في «السيرة»

حلت الفنانة سهير رمزي، ضيفة على برنامج السيرة في الحلقة الماضية، وأثارت ضجة كبيرة بعد تصريحاتها النارية مع الإعلامية وفاء كيلاني، مما جعلها تتصدر تريند جوجل الأكثر بحثا.

وجاءت تصريحات سهير رمزي خلال الحلقة الماضية كالتالي:

- كنت متدلعة زيادة عن اللزوم، وكذبت على والدتي وأخبرتها أنني رأيت والدي يقبل امرأة أخرى لأنني كنت غاضبة منه وضربني، وتسببت في طلاقهما.

- لم أقابل والدي من بعد هذا الموقف، وبعد وفاته ذهبت إلى المقابر واعتذرت له.

- والدي رفض دخولي التمثيل، وسمعت أنه قبل وفاته كان يشاهد أفلامي ويبكي.

- لا أعرف شيئا عن أخوتي وإذا التقيت بهم في الشارع لن أعرفهم، وتنازلت لهم عن ميراثي بعد وفاة والدي.

- التقيت بأختي قبل 8 سنوات وجاءت وألقت التحية وكنت لا اعرفها وأخبرتني أنها أختي وسعدت كثيرا، لكنها بعد ذلك اختفت.

- أنا صريحة وعاطفية ووالدتي كانت دائما تنصحني بألا أثق في الرجال.

- لا أتذكر عدد زيجاتي قد يكونوا 10 لعدم ثقتي في الرجال.

- أول زيجة لي كنت في عمر 16 عاما من الأستاذ حلمي بكر، قبل دخولي المجال الفني وعشنا مع والدتي في المنزل كان هذا شرطها.

- زواجنا استمر لمدة عام فقط وانفصلنا لأنني قررت دخول الفن وهو رفض.

- أغلب زيجاتي كانت العصمة في يدي.

- لم أكن زوجة ثانية أبدا، وأغلب حالات انفصالي كانت بسبب الغيرة وعملي في التمثيل.

- لا أشعر بالغيرة وعندما أجد امرأة معجبة بزوجي أشعر بالسعادة لأنه زوجي أنا واختارني.

- لم أكن أحب القطط ولكن الآن أصبح لدي 33 قطة.

كانت آخر أعمال سهير رمزي مسلسل "قصر العشاق" الذي قدمته عام 2017 بصحبة عدد كبير من النجوم، أبرزهم فاروق الفيشاوي وبوسي وعزت العلايلي ورانيا فريد شوقي وكمال أبورية وأحمد وفيق، وكان من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد صقر، ولم يحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه في موسم رمضان 2017.