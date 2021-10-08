الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبراء مرض السكري يحذرون من العادات الغذائية السيئة

مؤتمر علمى
مؤتمر علمى

طالب المؤتمر الوطني الثالث عشر لمرض السكر DIAEGYPT 2021 برئاسة الدكتور صلاح شلباية أستاذ الباطنة والسكر بطب عين شمس، تحت شعار "سد الفجوة بين المعرفة والممارسة في إدارة مرض السكري"، بضرورة إجراء التحاليل الطبية كل فترة للتأكد من سلامة معدلات السكر بالدم لدى الأشخاص العاديين، وأنها فى المعدلات الطبيعية، ومراعاة العادات الغذائية السليمة لتجنب إصابة الجسم بالسكر، حيث أن الإنسان يصاب بالسكر بشكل مفاجئ.
وثمن المؤتمر الذى يعقد تحت مظلة "الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم"، دور المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتى ساهمت فى الكشف على أكثر من55  مليون شخص وتقديم العلاج مبكرا لمرضى السكر أو تنبيه من لديهم فرص للإصابة بالسكر سواء وراثيا أو من خلال العادات الغذائية السيئة، خاصة ممن يعانون من زيادة الوزن والسمنة.
كما حذر المؤتمر مرضى السكر أو الذين لديهم سكر غير منتظم بضرورة الذهاب للتطعيم وأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية.

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مؤتمر علمى

وقال الدكتور خليفة محمود عبد الله استاذ الباطنة والسكر بجامعة الإسكندرية، إنه يجب على مرضى السكر الإسراع  بأخذ مصل الإنفلونزا الموسمية خلال شهر أكتوبر الحالى  للحماية من فيروس الإنفلونزا الذى ينتشر فى فصل الشتاء، ويتسبب فى وفات مئات الآلاف من البشر سنويا، خاصة أن الانفلونزا هى من أخطر الفيروسات والتطعيم ضدها يساعد مرضى السكر على تقوية جهاز المناعة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لمعهد السكر، علي ضرورة الكشف والتحليل المبكر لمعدلات السكر، خاصة أن كثير من المصابين بالسكر تكون إصابتهم بدون أعراض.
وأشار إلي أن هناك أشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر منها التقدم فى السن وزيادة الوزن ومن لديهم تاريخ وراثى فى العائلة للإصابة بالسكر، خاصة أن السكر يتسبب فى أمراض أخرى وله تأثيرات على الكلى والقلب.

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مؤتمر علمى

ونصح الدكتور صلاح شلبايه رئيس المؤتمر الثالث عشر للسكر  بضرورة أن يقوم أى شخص تجاوز سن الأربعين بضرورة فحص السكر وعمل تحاليل سكر "صائم"، وإذا تخطي الرقم  "100"، وأنه لابد أن يتم مراجعة الطبيب.

وأشار الدكتور شلبايه إلي أن هناك مابين 9 إلي 10مصاب بالسكر فى مصر  ومعظمهم يكون من النوع الثانى فى حين  أن 10% من المرضى، منهم من النوع الأول لابد أن يحصلون علي أنسولين، وأن العلاجات الأخرى لا تستخدم الأنسولين، حيث أنها لا تعمل على البنكرياس ولكن بعضها يساعد فى أن يتم انزال السكر فى البول، ويساعد على تنظيم السكر لكى يتعايش معه الشخص دون أضرار أو تفاقم لتبعات المرض على الجسم .

المؤتمر الوطني الثالث عشر مرض السكر طب عين شمس مرض السكري التحاليل الطبية

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