مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروس، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيخوض مباراة ليبيا، اليوم، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقام مباراة مصر وليبيا على استاد برج العرب في التاسعة، مساء اليوم، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشهد تشكيل منتخب مصر تواجد الثنائي محمد النني وعمر مرموش.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق.. محمود الونش.. أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية.. محمد النني.. عمر مرموش.. عبدالله السعيد.. محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

يتصدر المنتخب الليبي المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.