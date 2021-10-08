الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

جريدة الدستور

أعلن البرتغالي كارلوس كيروس، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيخوض مباراة ليبيا، اليوم، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقام مباراة مصر وليبيا على استاد برج العرب في التاسعة، مساء اليوم، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشهد تشكيل منتخب مصر تواجد الثنائي محمد النني وعمر مرموش.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: أكرم توفيق.. محمود  الونش.. أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية.. محمد النني.. عمر مرموش.. عبدالله السعيد.. محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

يتصدر المنتخب الليبي المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى دولة الأيام.. أحداث ظلمها تاريخها

مؤمن المحمدي

تبرع لـ الغلابة

بسنت حسن

هل لكم حقًا فى رسول الله أسوة حسنة؟

أسماء محفوظ

عزيزى الزوج

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تلغى قرار السماح لليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

«سرى للغاية».. من هو رئيس جهاز الشاباك الجديد فى إسرائيل؟