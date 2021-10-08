ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر برئاسة المستشار عبد العزالى من فرز أصوات للاقتراع للتجديد النصفى للأطباء البحر الأحمر، وأسفرت نتائج الفرز من فوز كل من الأطباء حمادة أبو الحجاج ومحمد السيسى بمقعدى فوق السن وفوز الأطباء محمد ثروت وبشير رمضان بمقعدى تحت السن.

وأغلقت اللجان للاقتراع أبوابها فى تمام الساعة الخامسة مساء تحت إشراف قضائى كامل وشهدت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر إقبالا ضعيفا من الأطباء بمقر نقابة الأطباء بالغردقة وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

كانت قد شهدت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر إقبالاً متوسطًا من الأطباء بمقر نقابة الأطباء بالغردقة وذلك صباحا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساءا يغلق بعدها صناديق الاقتراع تمهيد الفرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية مساء اليوم.

ومن جانبه أشار مجدي المتولي مدير نقابة أطباء البحر الأحمر، إلى أن انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء البحر الأحمر انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار عبد العزيز محمود عويس.

وأضاف المتولي، في تصريحات له أن عدد الجمعية العمومية 950‪ طبيب ممن لهم حق الحضور والإقتراع في مقر النقابة بمدينة الغردقة وانه هناك توافد من عدد من أطباء مدن رأس غارب وسفاجا والقصير للمشاركة في العملية الانتخابية مؤكدا أن النقابة تقف على مسافة واحدة من الجميع.



ويخوض المعركة الانتخابية في التجديد النصفى 4 مرشحين فوق السن وهم الأطباء احمد توغان وحمادة ابو الحجاج وصموئيل توفيق ومحمد السيسى و يتنافسون على مقعدين فقط، بينما يتنافس اربعة مرشحين على مقعدين تحت السن وهم احمد شافى ومحمد ثروت وبشير رمضان ومعتز عبد الواحد.