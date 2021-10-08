«إيه الضحك دا؟» ضمن عروض سينما الشباب بالهناجر غدًا

تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد السبت، نادي سينما الشباب، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

حيث يعرض الفيلم التسجيلي "إيه الضحك دا؟" إخراج محمد فاروق، سيناريو إسلام عمر ومحمد فاروق، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

ومن جانب آخر؛ بمناسبة الذكري الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، أقام مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بهذه المناسبة.

ففي الخامسة مساء اليوم الجمعة، أقيم لقاء ثقافي توعوي مع رواد المركز من الأطفال والشباب ولقاء مع اللواء أركان حرب نصر سالم بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء محمد بيومي، وتلى اللقاء حفل موسيقي لفريق كورال طلعت حرب والذي يضم عددا من المواهب من ذوي الهمم، وباقة من أجمل الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى النصر.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية استطاع على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية، وهذا من أهم الأعمال التي تصب في عمق مفهوم التنمية الثقافية.