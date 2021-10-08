الجزائر تؤكد التزامها بتحقيق التكامل الاقتصادى فى إفريقيا

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن إفريقيا هي "قارة المستقبل والفرص"، مشددًا على ضرورة العمل على تذليل العقبات من أجل تشجيع الاستثمار في إفريقيا خاصة في مجال الطاقة ومساعدتها لمجابهة عواقب التحولات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انطلاق أعمال النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري "إيطاليا - إفريقيا"، اليوم الجمعة، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور وفود من ما يقارب 50 دولة إفريقية، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومنظمات إقليمية أخرى، إلى جانب خبراء وأكاديميين و رجال أعمال.

وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يترأس وفد بلاده في الاجتماع، خلال كلمته، على التزام بلاده تجاه تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي في إفريقيا، موضحا الفرص الهائلة التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية التي دخلت حيز التنفيذ بداية هذا العام.

كما نوه وزير الخارجية الجزائري بالمشاريع التكاملية التي تسعى الجزائر لتجسيدها في عمقها الإفريقي ، بدءًا بدول الجوار، والتي سيكون لها الأثر البالغ في المساهمة في هذ المسار التكاملي على الصعيد القاري.

وأطلع لعمامرة، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، الحضور أيضًا على مخطط الجزائر الطموح والمشاريع المنجزة أو تلك المبرمجة في مخطط الحكومة بغية تحقيق النمو الأخضر، موضحًا الأهمية الخاصة التي يوليها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لمسائل الانتقال الطاقوي، التي تم إدراجها في صلب برنامجه، إلى جانب مسائل أخرى بالغة الأهمية على غرار الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش أعمال الاجتماع، عقد وزير الخارجية الجزائري عدة لقاءات ثنائية مع عدة رؤوساء وفود أفارقة من بينهم المستشار الخاص لرئيس دولة إريتريا ووزراء خارجية مالي، زيمبابوي، إفريقيا الوسطى.