أهالى بنى سويف لـ«الدستور»: «حياة كريمة» وفرت جميع الخدمات والمرافق

تعمل مبادرة «حياة كريمة» على تطوير قرى محافظة بنى سويف بشكل شامل، عبر تنفيذ مشروعات تنموية فى جميع القطاعات، إذ يجرى تطوير شبكات الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والوحدات الصحية ومراكز الشباب، فضلًا عن إنشاء مستشفى ومجمع خدمى.

«الدستور» التقت مجموعة من أهالى قرى بنى سويف، لمعرفة آرائهم حول التطوير الذى تعيشه القرى حاليًا، وجميعهم وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والمسئولين بمبادرة «حياة كريمة»، على الطفرة الكبيرة التى حدثت فى محافظتهم.

وأوضح الأهالى أن المبادرة طورت المنازل المتهالكة، وأطلقت قوافل طبية لفحص المواطنين وتقديم العلاج مجانًا، وأنهت أكبر أزمة عانى منها أهالى القرى، وهى عدم وجود شبكات صرف صحى

زكريا محمود: إنشاء محطتىّ صرف صحى وتنقية بـ«طحا البيشة»

قال زكريا محمود، من أهالى قرية طحا البيشة، التابعة لمركز ببا، إن مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنشأت محطة للصرف الصحى داخل القرية لخدمة الأهالى، وبذلك انتهى زمن اعتمادهم على طرق الصرف التقليدية، التى كانت تتسبب فى وجود برك من المياه الملوثة فى الشوارع، فضلًا عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات والأمراض.

وأضاف «محمود»: «حينما وصل فريق الرصد الميدانى إلى القرية، استقبلناه بالترحيب، وقلنا لأعضاء الفريق إن أكبر مشكلة تواجهنا هى مشكلة الصرف الصحى، فجرت الاستجابة لجميع مطالبنا».

وأوضح: «أصيب عدد كبير من الأهالى بأمراض مثل التهاب الكبد الوبائى والفشل الكلوى بسبب المياه الملوثة، إذ كانت مياه الصرف الصحى تختلط بمياه الشرب فى الماضى.. والآن وفرت لنا المبادرة مياهًا نظيفة وشبكة صرف صحى وعالجت المرضى بالمجان».

وأشار إلى أنه جرى إنشاء محطة لتنقية مياه الصرف الصحى، بما يسمح باستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على هذه المشروعات التنموية التى جعلت أهالى بنى سويف يعيشون حياة كريمة.

وتابع: «نعاصر تطورًا غير مسبوق فى جميع المجالات، أصبحت القرى تضم جميع الخدمات، ولن يضطر أى مواطن للسفر بعد ذلك للحصول على خدمات حكومية.. القرى أصبحت جنة على الأرض».

محمد مختار: إقامة مستشفى وتطوير الوحدات الصحية وفحص المرضى مجانًا

ذكر محمد مختار، من أهالى قرية النويرة، التابعة لمركز أهناسيا، أن المبادرة نجحت فى تطوير الوحدات الصحية بالقرى خلال وقت قياسى، عبر توفير الأجهزة وجميع التخصصات الطبية وجميع مستلزمات مكافحة فيروس كورونا، مثل الكمامات وبوابات التعقيم والمطهرات، لمساعدة الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد فى موجة انتشاره الرابعة.

وقال «مختار» إن «حياة كريمة» أنشأت مستشفى جديدًا، حتى لا يضطر أهالى القرى للسفر إلى المدن للحصول على الخدمات الطبية، موضحًا: «فى الماضى كنا نرى مريضًا يفقد حياته لأنه لم يحصل على الخدمة الطبية فى الوقت المناسب، كنا نشعر بالقلق الدائم لأن أى شخص منّا يمكن أن يكون فى هذا الموقف.. أما الآن فالجميع يشعر بالأمان بسبب وجود مستشفى ووحدات صحية متطورة».

وأشار إلى أن القوافل الطبية التابعة للمبادرة فحصت المواطنين ووفرت لهم العلاج مجانًا، ومنحت بطاقات متابعة طبية لبعض الحالات التى تستوجب المتابعة الدورية، مؤكدًا أن القوافل الطبية عاملت المواطنين بشكل لائق، وحرصت على توضيح طبيعة الحالة الصحية لكل شخص، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ولفت إلى أن أهالى القرى يحاولون مساعدة رجال المبادرة الرئاسية بكل السبل، ويتعاملون معهم بكل ود.

أحمد عمر: أجهزة رياضية حديثة فى مراكز الشباب

أكد أحمد عمر، من قرية إهناسيا الخضراء، التابعة لمركز بنى سويف، أن المبادرة الرئاسية كثفت جهودها لترميم وتطوير مركز الشباب داخل القرية، ومده بالأجهزة الرياضية الحديثة لخدمة الشباب، إلى جانب إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم، الأمر الذى شجع الكثير من الشباب على ممارسة الرياضة وتجنب الجلوس على المقاهى دون فعل أشياء مفيدة. وأضاف أن تطوير مراكز الشباب كان حلم كل شباب القرية لأنهم كانوا يريدون مكانًا مناسبًا للعب كرة القدم وممارسة مختلف الرياضات، وهو ما وفرته المبادرة التى أمدت المركز بالأجهزة الرياضية الحديثة.

وأشار «عمر» إلى أن الأهالى استقبلوا القائمين على المبادرة بكل ترحاب وقدموا لهم الطعام، موجها الشكر للرئيس السيسى وجميع القائمين على المبادرة الذين يعملون بكل جهد لينعم المواطنون بحياة آمنة كريمة.

خالد إسماعيل: مجمع خدمات لتخفيف أعباء الانتقال للمدينة

كشف خالد إسماعيل، من قرية بنى عفان، التابعة لمركز بنى سويف، عن أن المبادرة أنشأت مجمع خدمات حكومية متكاملًا، يضم مكاتب للتضامن الاجتماعى، والتموين والبريد، وغيرها، لاستخراج جميع الأوراق الرسمية، وهو ما يخفف عن الأهالى عناء مغادرة القرية والتوجه للمدينة التى ترتكز فيها الجهات الحكومية.

وأضاف أن مجمع الخدمات كان حلمًا كبيرًا لكل سكان القرية، حققته مبادرة «حياة كريمة» فى وقت قياسى، موضحًا: «قبل إنشائه كنا نتكبد مشقة التردد على المصالح الحكومية فى المدينة من أجل استخراج الأوراق الرسمية، خاصة مكاتب البريد التى يتزاحم المواطنون على منافذها بشكل دائم من أجل دفع أو صرف الحوالات، أو تقاضى المعاشات، وغيرها من الخدمات.

وذكر «إسماعيل» أن المبادرة الرئاسية تكفلت بتوفير ماكينات صراف آلى بمكتب البريد، الذى طورته وأعادت بناءه على مساحة أكبر ليتسع لعدد أكبر من طالبى الخدمات.

وشدد على أن «حياة كريمة» ارتقت بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بنى سويف، وقرى الريف بصفة عامة، حيث قدمت كثيرًا من الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية والرياضية، لافتًا إلى أن الأهالى استقبلوا القائمين على المبادرة بالزغاريد والفرح والترحاب لتفاؤلهم بالخير الكبير العائد عليهم منها.