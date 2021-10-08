الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تلغى قرار السماح لليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، قرارًا قضائيًا يسمح للمستوطنين بأداء الصلوات الصامتة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وجاء قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بعد تحذيرات عومر  بارليف وزير الأمن العام، من أن الخطوات الأحادية الجانب في المسجد الأقصى، وهو موقع ديني حساس، يمكن أن تجدد أعمال العنف، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وكانت محكمة الصلح في القدس، قضت منذ أيام، بالسماح إلى اليهود بأداء الصلوات داخل المسجد الأقصى، وهو ما تسبب في غضب فلسطيني ضخم، وسلسلة إدانات من الدول العربية.

مصر تدين السماح لليهود بالصلاة في الأقصى

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، الخميس، عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين. 

وأعادت وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو. 

كما أعربت عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

الأقصي المسجد الأقصى إسرائيل المحكمة المركزية الصلوات الصامتة القدس مصر

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