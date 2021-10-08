«عثمان»: المنتج السياحي الجديد يساهم في زيادة أعداد السائحين لمصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن المنتج السياحي الجديد الذي تروج له وزارة السياحة والآثار، ويهدف إلى دمج السياحة الشاطئية بالثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنه من منطلق تحمل المجتمع المدني بقطاع السياحة، تعمل اللجنة حاليا على التجهيز لإطلاق جسر الفنون، حيث التقى رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية سفير هولندا بمصر لطلب ترشيح مجموعة من الصحفيين والمهنيين والمؤثرين لزيارة مدينة الأقصر بجانب ترشيح عدد من الفنانين التشكلين لزيارة المدينة بعد تطويرها كي يستلهم الفنانين أعمال من وحي الحضارة المصرية، لافتا إلى تحمل اللجنة لتكاليف الفاعلية وعرضها في بلادهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الحركة الوافد للأقصر.

وأكد أن اللجنة ستقدم هدايا تذكارية من منتجات مصنع المستنسخات الذي أنشأته الدولة، بهدف التعريف بالمنتج المصري، عرفا ودعما من اللجنة للفكرة التي تبنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ علي الهوية المصرية و منتجها الحضاري.