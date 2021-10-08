«الكهرباء» تكشف استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسى الجديد

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الاستعدادات النهائية للوزارة والشركات التابعة لها لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 غدًا السبت.

وقال «حمزة» في تصريح خاص لـ«الدستور» إن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بعمل الصيانات اللازمة لاستقرار التيار الكهربائي خلال اليوم الدراسي وضمان التغذية للمدارس والجامعات والمقار التابعة لها.

وأضاف أن شركات التوزيع التابعة للوزارة لديها فرق للطوارئ تعمل 24 ساعة للتدخل السريع في حالة وجود أي عطل، وهي مجموعات مدربة على أعلى مستوى لتحقيق سرعة الاستجابة وإعادة التيار مرة أخرى للعمل.

وكانت وزارة الكهرباء ناشدت الأسر التأكيد على أبنائها الطلاب بالابتعاد عن المهمات الكهربائية، وعدم اللعب بجوارها وفي حالة وجود أي وصلات عارية الاتصال برقم الخط الساخن 121 وسيتم حل المشكلة المبلغ عنها فورًا.