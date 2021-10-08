رئيس «كانتربري» مانحًا صليب لرئيس الأسقفية المصري: ليكن التواضع نموذجك

سلم جاستن ويلبي -رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم- صليبًا جديدًا للدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وذلك ضمن مراسم إعلان وتدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يضم عشرة دول إفريقية وترأسه مصر.

وقال ويلبي ضمن مراسم حفل التدشين إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية هو الإقليم 41 ضمن اتحاد الكنائس الأسقفية/ الأنجليكانية فى العالم حيث تمت الموافقة عليه وإعلانه يوم 20 مايو 2020. مضيفا: نضع الإقليم الجديد فى يد الرب ونصلى أن يبارككم الرب لتحققوا الإرسالية بأن تكونوا شهوداً ليسوع المسيح هنا في إقليم الإسكندرية.

ثم قدم ويلبي صليبًا لرئيس الأساقفة سامي فوزي قائلاً: «رئيس الأساقفة سامي ، تسلم صليب رئاسة الإقليم ، رمز مسؤوليتك وقيادتك كقائد. كن سفيرًا للمسيح ربنا ومخلصنا. ليكن حبه مصدر إلهام لك ، ومثالك في تحمل الآلام ، وليكن تواضعه هو نموذجك للسلطة والخدمة لكنيسته في هذا المكان».