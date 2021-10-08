الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس «كانتربري» مانحًا صليب لرئيس الأسقفية المصري: ليكن التواضع نموذجك

المطران سامى فوزى
المطران سامى فوزى

سلم جاستن ويلبي -رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم- صليبًا جديدًا للدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وذلك ضمن مراسم إعلان وتدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يضم عشرة دول إفريقية وترأسه مصر.
وقال ويلبي ضمن مراسم حفل التدشين إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية هو الإقليم 41 ضمن اتحاد الكنائس الأسقفية/ الأنجليكانية فى العالم حيث تمت الموافقة عليه وإعلانه يوم 20 مايو 2020. مضيفا: نضع الإقليم الجديد فى يد الرب ونصلى أن يبارككم الرب لتحققوا الإرسالية بأن تكونوا شهوداً ليسوع المسيح هنا في إقليم الإسكندرية.

ثم قدم ويلبي صليبًا لرئيس الأساقفة سامي فوزي قائلاً: «رئيس الأساقفة سامي ، تسلم صليب رئاسة الإقليم ، رمز مسؤوليتك وقيادتك كقائد. كن سفيرًا للمسيح ربنا ومخلصنا. ليكن حبه مصدر إلهام لك ، ومثالك في تحمل الآلام ، وليكن تواضعه هو نموذجك للسلطة والخدمة لكنيسته في هذا المكان».

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي دكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي سامي فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب سجناء شبين الكوم عن الطعام

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

«تزوجت 10 مرات ولا أعرف اخواتي».. أبرز تصريحات سهير رمزي في «السيرة»

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صفاء النجار

لا تكونوا أول من يتنمر على أحبائكم

محمد عبدالعزيز

فى دولة الأيام.. أحداث ظلمها تاريخها

مؤمن المحمدي

تبرع لـ الغلابة

صور

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تلغى قرار السماح لليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

«سرى للغاية».. من هو رئيس جهاز الشاباك الجديد فى إسرائيل؟