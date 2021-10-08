طلقة طائشة تقتل شابًا في بلكونة منزله بكرداسة أثناء مشاهدة مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على طرفي مشاجرة، تسببا في وفاة شاب بعد تصويب طلقة طائشة في الهواء، بكرداسة.

البداية كانت بوقوف شاب في بلكونة منزله يشاهد مشاجرة بالشارع المقيم فيه، أصابته طلقة طائشة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لبيان مطلق الرصاصة التي أنهت حياة المجني عليه.

البداية بتلقي، المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء وسقوط قتيل في دائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو محمد عويس بيومي عويس، 35 سنة ومقيم بمنطقة كرداسة، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في الصدر.

كشفت التحريات عن أن مشاجرة نشبت بين عائلتين أسفل منزل المجني عليه، استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وخرج المجني عليه للبلكونة للمشاهدة، وفي أثناء وقوفه بالبلكونة أصابته رصاصة طائشة من المشاجرة، ولقي مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.