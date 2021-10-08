توفيق الحكيم.. المفكر أديبًا

توفيق الحكيم.. أحد رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية، ومن الأسماء البارزة فى تاريخ الأدب العربى الحديث، وله علامات أدبية وفكرية تتمثل فى روايات «عودة الرّوح»، و«يوميّات نائب فى الأرياف»، و«عصفور من الشّرق»، و«حمار الحكيم» وقصص «عهد الشّيطان»، و«سلطان الظّلام»، ومسرحيات «أهل الكهف»، و«شهرزاد»، بالإضافة إلى مؤلفات فكرية متميزة.

ومزج الكاتب الكبير، الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده، فى كتاباته بين الرمزية والواقعية على نحو فريد، يتسم بالخيال والعمق دون تعقيد أو غموض، وهو ما أصبح اتجاهًا سائدًا فى جميع إبداعاته، بالإضافة إلى ما تحمله كتاباته من قيم فكرية وفلسفية مهمة، تمثل مرحلة من مراحل تطور الفكر العربى.

ويتسم الرمز فى أدب توفيق الحكيم بالوضوح وعدم المبالغة أو الإغراق فى الغموض؛ ففى أسطورة إيزيس، التى استوحاها من «كتاب الموتى»، فإن أشلاء أوزوريس الحية فى الأسطورة هى نفسها مصر متقطعة الأوصال، التى تنتظر من يوحدها ويجمع أبناءها على هدف واحد.