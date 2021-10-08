آخر تطورات قضية نجل شاروخان في اتهامه بحيازة المخدرات

أثبتت التحاليل التي أجرتها الحكومة الهندية لـ أريان خان نجل النجم العالمي شاروخان سلبية تعاطيه المواد المخدرة.

ورغم عمل فحص دم 4 مرات، وإثبات أنه لم يتعاطى المخدرات، إلا أنه لم يتم قبول خروجه من الحبس بكفالة مادية بالاضافة إلى أمر حبسه 14 يوما مثل أصدقائه على ذمة التحقيق، وأعطى القاضى مكتب التحقيق الحق في إثبات التهمة الموجهة لاريان، وتم تحويل القضية للقضاء العالي للحكم فيها.

وأصبح الرأي العام مع اريان بعد الأحكام الغريبة رغم عدم إثبات أدلة عليه.

وكان الفنان الهندي شاروخان تصدر خلال الأيام الماضية تريند جوجل بعد تداول أخبار تفيد بالقبض على ابنه، حيث أعلن مسئول هندي بارز أنه تم احتجاز أريان خان، ابن الممثل الهندي الشهير شاروخان، لاستجوابه عقب أن داهم مكتب مكافحة المخدرات سفينة قبالة ساحل مومباي، كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات.

وتلقت الشرطة الهندية بلاغاً يفيد بوجود أشخاص بحيازتهم مواد محظورة على متن السفينة السياحية، والتي كانت على وشك مغادرة الساحل في لحظة المداهمة.

وبدأت القصة عندما داهمت الشرطة حفلا صاخبا على سفينة "كورديليا" قبالة ساحل مومباي، كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين، من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.

وقوات مكافحة المخدرات في الهند قامت بإلقاء القبض على أريان وآخرين من أجل استجوابهم بعد تواجدهم بالحفل.

وتحفظ فريق مكتب مكافحة المخدرات على مواد مخدرة من الحاضرين للحفل أثناء المداهمة، مثل "إكستاسي، وكوكايين، وميفيدرون، وكاراس".

أريان خان هو الابن الأكبر للنجم الهندي شاروخان وجوري خان، ويبلغ من العمر 23 عاما، وتخرج فى كلية الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا.

وتم نقل المتهمين لإجراء فحص طبي في أحد المستشفيات في مومباي بعد القبض عليهم واستجوابهم.

ونفى نجل شاروخان اشتراكه في تداول المخدرات، ولكن التحقيقات ما زالت مستمرة من أجل التوصل لموقفه القانوني.