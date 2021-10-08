الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آخر تطورات قضية نجل شاروخان في اتهامه بحيازة المخدرات

اريان خان
اريان خان

أثبتت التحاليل التي أجرتها الحكومة الهندية لـ أريان خان نجل النجم العالمي شاروخان سلبية تعاطيه المواد المخدرة.

ورغم عمل فحص دم 4 مرات، وإثبات أنه لم يتعاطى المخدرات، إلا أنه لم يتم قبول خروجه من الحبس بكفالة مادية بالاضافة إلى أمر حبسه 14 يوما مثل أصدقائه على ذمة التحقيق، وأعطى القاضى مكتب التحقيق الحق في إثبات التهمة الموجهة لاريان، وتم تحويل القضية للقضاء العالي للحكم فيها.

وأصبح الرأي العام مع اريان بعد الأحكام الغريبة رغم عدم إثبات أدلة عليه.

وكان الفنان الهندي شاروخان تصدر خلال الأيام الماضية تريند جوجل بعد تداول أخبار تفيد بالقبض على ابنه، حيث أعلن مسئول هندي بارز أنه تم احتجاز أريان خان، ابن الممثل الهندي الشهير شاروخان، لاستجوابه عقب أن داهم مكتب مكافحة المخدرات سفينة قبالة ساحل مومباي، كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات.

وتلقت الشرطة الهندية بلاغاً يفيد بوجود أشخاص بحيازتهم مواد محظورة على متن السفينة السياحية، والتي كانت على وشك مغادرة الساحل في لحظة المداهمة. 

وبدأت القصة عندما داهمت الشرطة حفلا صاخبا على سفينة "كورديليا" قبالة ساحل مومباي، كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين، من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.

وقوات مكافحة المخدرات في الهند قامت بإلقاء القبض على أريان وآخرين من أجل استجوابهم بعد تواجدهم بالحفل.

وتحفظ فريق مكتب مكافحة المخدرات على مواد مخدرة من الحاضرين للحفل أثناء المداهمة، مثل "إكستاسي، وكوكايين، وميفيدرون، وكاراس".

أريان خان هو الابن الأكبر للنجم الهندي شاروخان وجوري خان، ويبلغ من العمر 23 عاما، وتخرج فى كلية الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا. 

وتم نقل المتهمين لإجراء فحص طبي في أحد المستشفيات في مومباي بعد القبض عليهم واستجوابهم.

ونفى نجل شاروخان اشتراكه في تداول المخدرات، ولكن التحقيقات ما زالت مستمرة من أجل التوصل لموقفه القانوني.

ماء ممثل تحف الرأي العام مواد مخدرة المواد فحص عمل حبس تعاطى سياح ضبط مخدرات عالم السفينة ندم مخدرة شاروخان

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب سجناء شبين الكوم عن الطعام

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

«تزوجت 10 مرات ولا أعرف اخواتي».. أبرز تصريحات سهير رمزي في «السيرة»

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صفاء النجار

لا تكونوا أول من يتنمر على أحبائكم

محمد عبدالعزيز

فى دولة الأيام.. أحداث ظلمها تاريخها

مؤمن المحمدي

تبرع لـ الغلابة

صور

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تلغى قرار السماح لليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

«سرى للغاية».. من هو رئيس جهاز الشاباك الجديد فى إسرائيل؟