محمد النادي: حماقي اختار «يا فاتني» من أول مرة.. وسعيد بردود الأفعال

شارك الملحن الغنائي محمد النادي، في ألبوم النجم محمد حماقي الجديد والذي طرح يوم الأربعاء الماضي بأغنية “يا فاتني” والتي تحمل نفس اسم الألبوم.

ومن جانبه أعرب الملحن محمد النادي في تصريح خاص لـ"الدستور"، عن سعادته بردود الأفعال حول أغنية “يا فاتني”، مشيرا إلى أن الأغنية تعتبر جديدة ومختلفة على محمد حماقي من حيث الكلمات.

وأضاف أن الأغنية تم تلحينها وتوزيعها الموسيقى في البداية ثم تم إرسالها إلى الشاعر الغنائي أمير طعيمة لكتابة الكلمات على التيمة اللحنية، مشيرا إلى أن الأغنية تم التحضير لها منذ العام الماضي واختارها حماقي على الفور منذ سماعها للمرة الأولى واختار أن تكون هي الأغنية الرئيسية للألبوم.

أغنية يا فاتني تعاون فيها محمد حماقي مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن محمد النادي، والموزع الموسيقي توما.

وطرح محمد حماقي ألبومه الغنائي الجديد “يا فاتني” يوم الأربعاء الماضي وضم 12 أغنية تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من كبار صناع المزيكا في مصر ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقي في ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.

كان حماقى قد طرح، أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، حيث شارك جزءًا من الأغنية على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ليعلن عن طرح اغنيته "ليلة العمر"، عبر لعبة Fortnite، كما أشار إلى أن الأغنية متوفر الآن على "يوتيوب".

وكان قد كشف النجم محمد حماقى، عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر"، والتى حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء.

وشارك محمد حماقى، متابعيه وجمهوره عبر انستجرام، بصورة له على غلاف اللعبة الشهيرة، ليعلن عن مشاركته فى قائمة الموسيقى الخاصة باللعبة، والتي طرحت يوم الجمعة الماضية 1 أكتوبر ولمدة 48 ساعة، ليستقبل بعدها حماقى عدد كبير من التعليقات التى هنأته بتلك المناسبة.