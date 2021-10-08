سامي فوزي يتعهد أمام الأساقفة بخدمة الكنيسة بإقليم الإسكندرية الجديد

تعهد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بخدمة الكنيسة والحفاظ على شرائعها كذلك حصل على تعهدات من أساقفة الإقليم كجزء من مراسم حفل إعلان وتدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يضم 10 دول إفريقية هي "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليا.



وخلال مراسم التدشين التي يترأسها جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة في العالم، قدم رئيس أساقفة الإقليم الجديد تعهدا قال فيه: «أنا سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الاسقفية/ الأنجليكانية، التزم بالحفاظ على الدستور وشرائع الكنيسة والدفاع عنها. سألاحظ واعضد الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ونمو كنيسته، وخدمة الآخرين، مؤكداً العقيدة الكتابية لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية، المذكورة في الكتاب المقدس والمعلن عنها في بنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكذلك في قوانين الإيمان التاريخية الثلاث و كتاب الصلاة العامة ، وتأكيد أهمية دراسة الكتاب المقدس باستمرار في إقليم الإسكندرية».



وفي المقابل قدم أساقفة الإقليم تعهدا مماثلا قالوا فيه: «نحن، أساقفة الكنيسة الأنجليكانية بإقليم الإسكندرية، نلتزم بالحفاظ على الدستور وشرائع الكنيسة والدفاع عنها. سوف نُلاحظ ونُعضد الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ونمو كنيسته في الأبروشيات التي دعانا الله لنخدمها. نعد بأن نُكرس أنفسنا للعمل في وحدة مع رئيس أساقفة الإقليم للنهوض بإرسالية الله في إقليم الإسكندرية».

