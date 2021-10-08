«عطوة» و«عبدالرحمن» يكتسحان انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية

انتهت قبل قليل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار ماهر على من عمليات فرز أصوات الأطباء الذين صوتوا بالانتخابات.

انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية



وبلغ إجمالي عدد المصوتين في الانتخابات ١٧٠ صوتا ، وحصل خالد عطوة ١١٠ ، و عادل حسان ٦٨ وهاني عبد الرحمن ٨٠ صوتا، محمد رضوان ٦٧ صوتا ليكتسح انتخابات التجديد النصفي الدكتور خالد عطوة والدكتور هاني عبد الرحمن .



أما في انتخابات التجديد النصفي مرحلة تحت السن حصل الدكتور أحمد سمير ٨٦ ، و الدكتورة سحر الشبراوي ١١٠ صوت و الدكتور عمر عبد المطلب ١٣٨ صوت .

ومنطقة شرق الدلتا فاز الدكتور أيمن سالم ١١٥ صوت ، أحمد شوشة ٢٩ صوتا ، و الدكتور أحمد البلتاجي ٢٠ صوت.

انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية

وكانت قد بدأت قبل قليل عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في الإسماعيلية .

وكان قد شهد مقر التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسماعيلية، والتى انطلقت، في التاسعة صباح اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من أطباء الإسماعيليةعلى عمليات التصويت والاقتراع ، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، تحت إشراف قضائي كامل، حيث يتنافس فى الانتخابات 8 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان فوق السن، وآخران تحت السن، تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم .



انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية

ويخوض انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالإسماعيلية فوق السن، "15 عامًا"، عدد من أطباء الإسماعيلية وهم كل من الدكتور خالد عطوة، و عادل حسان، ومحمد رضوان، ومحمد صالح، وهانى عبد الرحمن.

كما يخوض الانتخابات تحت السن، كل من الأطباء أحمد سمير محمد، وسحر الشبراوى، وعمر طلب.

ودعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك لاختيار نصف مجلس النقابة الفرعية، و أشارت إلى أن التصويت في اللجان الانتخابية بالنقابة الفرعية يبدأ من التاسعة صباحًا، ويمتد حتى الخامسة مساءً، وفى حالة وجود مصوتين بداخل مقر الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين، ففي المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، و في المرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية

وتعقد النقابة العامة للأطباء، وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، الجمعة 8 أكتوبر 2021، انتخابات التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، مشيرة إلى أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.

انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية



وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيا.

وأظهرت القوائم النهائية للانتخابات ترشح 21 عضوا على مقاعد عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن، و11 مرشحا للعضوية تحت السن، ومرشحين للعضوية عن منطقة القاهرة، تحت السن، و2 عن وسط الدلتا، فوق السن، وآخرين عن غرب الدلتا فوق السن، و3 عن شرق الدلتا فوق السن، و3 عن شمال وجه قبلي، تحت السن، و2 عن جنوب وجه قبلي فوق السن.