الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أغنى رجل في الدنمارك يمنح 17 ألف موظف راتب شهر مكافأة

أندريس هولش بوفلسن
أندريس هولش بوفلسن أغنى رجل في الدنمارك

أعلن أندريس هولش بوفلسن، أغنى رجل في الدنمارك اعتزامه صرف مكافأة تعادل راتب شهر لجميع موظفيه والبالغ عددهم حوالي 17 ألف شخص بعد ارتفاع أرباح شركة الملابس التي يمتلكها إلى مستوى قياسي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بيان شركة بست سيللر التي تمتلك علامات تجارية شهرية في مجال الملابس مثل جاك أند جونز وفيرو مودا، القول إن الشركة ستصرف حوالي 300 مليون كورون (6ر46 مليون دولار) كمكافآت لحوالي 17 ألف موظف.
كانت الشركة قد حققت أرباحا صافية بقيمة 61ر3 مليار كورون خلال العام المالي المنتهي في يوليو الماضي. وتزيد هذه الأرباح بنحو 9 أمثال الأرباح المسجلة خلال العام السابق عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الكثير من متاجر الشركة.
وقال بوفلسن في بيان "استطعنا التكيف من التحديات التي واجهناها ونجحنا في اتخاذ أكثر القرارات الصحيحة طوال الوقت" وكانت النتيجة "أفضل مما توقعنا ومما لم نكن نأمله". 


يذكر أن ثروة بوفلسن تبلغ 9ر10 مليار دولار ليكون أغنى رجل في الدنمارك ويحتل المركز 206 على مستوى العالم بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

كوبنهاجن الدنمارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

«ريحة إخوانية عفنة».. تعليق الباز على إلقاء لقاحات كورونا فى الترعة

تصفيات المونديال.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على ليبيا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب سجناء شبين الكوم عن الطعام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صفاء النجار

لا تكونوا أول من يتنمر على أحبائكم

محمد عبدالعزيز

فى دولة الأيام.. أحداث ظلمها تاريخها

مؤمن المحمدي

تبرع لـ الغلابة

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول في شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفوري للتصدي لعدوان إسرائيل على الأقصى

الاحتلال يعتقل 4 فتية وشابًا في القدس

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال فى الضفة الغربية