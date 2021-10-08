الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الترويكا تدعم جهود الحكومة السودانية لحل الأزمة فى شرق السودان

حل الأزمة في شرق
حل الأزمة في شرق السودان

أكدت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) دعمها جهود الحكومة السودانية لحل الأزمة في شرق السودان التي، كما أوضح بيان الحكومة في 3 أكتوبر الجاري، تُخاطر بالتأثير بشكل خطير على اقتصاد السودان.
وقالت دول الترويكا -في بيان اليوم الجمعة- إنها تنضم إلى الحكومة الانتقالية، التي يقودها المدنيون، في الدعوة إلى إنهاء الحصار المستمر للموانئ والبنية التحتية للنقل في شرق السودان.
ودعت القادة السياسيين في شرق السودان إلى قبول عرض حكومتهم لمعالجة مظالمهم من خلال حوار سياسي هادف بدلا من الانخراط في عمل لا يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وشجعت الجميع في الحكومة السودانية على تكثيف جهودهم لحل هذه الاحتجاجات.
وأكدت الترويكا أنها تدرك تماما تحديات التنمية التي تواجه سكان شرق السودان، وهي على استعداد لمواصلة العمل بالشراكة مع الحكومة الانتقالية، بقيادة مدنية، في السودان لمواجهة مثل هذه التحديات.
وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة السودانية لحل هذه المسألة وإنهاء الحصار المستمر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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