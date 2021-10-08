الجيش اللبنانى يضبط شخصًا ينتمى لداعش

أعلنت قيادة الجيش اللبناني إلقاء القبض على شخص ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومتورط في عدد من العمليات الإرهابية.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على شخص سوري داخل أحد المخيمات في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد لمشاركته إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابي في معارك عرسال والقاع ورأس بعلبك.

وأكدت قيادة الجيش أن المتهم أقدم مع عدد من الإرهابيين على استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش والتي نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من العسكريين.