الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يُخصص 125 مليون يورو مساعدات مالية للبوسنة والهرسك

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على صرف 125 مليون يورو في شكل مساعدات مالية كلية (MFA) للبوسنة والهرسك.
وذكر بيان صحفي نشرته المفوضية، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني أن هذا الإنفاق يعد جزءًا من حزمة التمويل الأصغر الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو لعشرة شركاء في دول توسيع الكتلة الأوروبية في الجوار، التي تهدف إلى مساعدتهم على الاستجابة للتأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. كما أنه يعد دليلًا ملموسًا على تضامن الاتحاد الأوروبي مع شركائه للمساعدة في الاستجابة للتأثير الاقتصادي لوباء كورونا.
وقال باولو جينتيلوني، مفوض شئون الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي: يمثل هذا الإنفاق البالغ 125 مليون يورو كدعم مالي عملاً تضامنيًا مهمًا مع شعب البوسنة والهرسك. إنها مساهمة مهمة في إصلاح بعض الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها جائحة كوفيد-19. ونتطلع إلى العمل مع السلطات الوطنية في الأشهر المقبلة لتقديم الإجراءات السياسية اللازمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلد.
يأتي صرف هذه الدفعة الأولى بعد الاتفاق والتصديق على مذكرة تفاهم (MoU) بين المفوضية والبوسنة والهرسك، تحدد تدابير السياسة المحددة التي ستنفذها البوسنة والهرسك لتحسين الحوكمة الاقتصادية واستقرار القطاع المالي والشفافية ومكافحة الفساد وتحسين أداء سوق العمل. وسيكون صرف القسط الثاني والأخير بقيمة 125 مليون يورو مشروطًا بتنفيذ تدابير هذه السياسة، التي سيتطلب تنفيذها تعاونا وثيقا بين سلطات البوسنة والهرسك على جميع مستويات الحكومة بحسب البيان.

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