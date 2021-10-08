بريطانيا تستهدف تطعيم نصف سكانها بمصل الإنفلونزا

تستهدف الخدمة الوطنية الصحية البريطانية إعطاء 35 مليون جرعة من مصل الإنفلونزا، وسط تحذيرات بارتفاع الوفيات بسبب الفيروس إلى 60 ألف حالة وفاة.

وذكرت الخدمة الوطنية الصحية البريطانية -في بيان وفق ما نقلته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية اليوم الجمعة- أنها تسعى إلى تحصين أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة وسط مخاوف من موسم إنفلونزا قاتل.

وأضافت الخدمة الصحية أنها تخطط لتحصين 35 مليون شخص، وهو رقم قياسي لجرعات الإنفلونزا في تاريخ المملكة.

ويخشى الخبراء أن يكون موسم الإنفلونزا القادم قاتلًا بشكل خاص، لأن السكان سيكونون قد فقدوا الكثير من مناعتهم ضد الفيروس وحذروا من وفاة ما يصل إلى 60 ألف شخص.