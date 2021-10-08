الرئيس اللبنانى يستعرض مع نائب رئيس الحكومة عمل لجنة التفاوض مع صندوق النقد

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا اليوم.

وأوضح الشامي أنه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معربًا عن أمله في أن تنجز عملها سريعًا لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبًا وفقًا لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم.