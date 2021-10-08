الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التربية الفنية بالقاهرة تشارك معرض ذكرى انتصارات أكتوبر الـ48 ببانوراما النصر

احتفالات أكتوبر
احتفالات أكتوبر

شارك توجيه عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في معرض  ذكرى انتصارات أكتوبر الـ48 ببانوراما النصر، تحت إشراف زينب عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد علي أحمد الموجه العام التربية الفنية وفريق العمل بالإدارات التعليمية.

ورسم  الطلبة صورا فنية مجسدين ملحمة العبور وعرضوا أعمالهم التي شملت لوحات فنية عن حرب العزة والكرامة والنصر والسلام وجيش مصر العظيم ومجسمات للدبابات وطائرات حربية وسفن.

وأشاد القادة بالأعمال الفنية الرائعة وبالجهد المبذول وأثنوا بكلمات الشكر والعرفان على كل القائمين على المعرض وورش العمل، موضحين أن مشاركة الطلبة في انتصارات أكتوبر تعزز الولاء  للوطن وتغرس فيهم روح الانتماء وحب الوطن وهى نشاط مؤثر وهام في تكوين شخصية الطفل.

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