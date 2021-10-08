سنغافورة وكوريا الجنوبية تتفقان على إطلاق ممرات سفر للملقحين ضد كورونا

وقع وزير النقل السنغافوري إس إيسواران، ونظيره الكوري الجنوبي نوه هيونج أوك، اليوم الجمعة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، اتفاقية إطلاق ممرات سفر بين البلدين للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) بشكل كامل بدءًا من 15 نوفمبر المقبل.



وأعلنت وزارة النقل السنغافورية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن أيه" السنغافورية- أنه سيكون بمقدور المسافرين من البلدين التحرك من خلال مطار "شانجهاي بودنج الدولي" في سنغافورة ومطار "إنتشون الدولي" في العاصمة الكورية الجنوبية "سول"، شريطة إجرائهم مسحة للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي، بدلا من الخضوع للحجر الصحي، وأنه لن تكون هناك قيود أو إجراءات مشددة على أسباب الزيارة.



وكانت كوريا الجنوبية وسنغافورة وقعتا اتفاقية أخرى اعترف خلالها الطرفان بـ19 شهادة للقاحات المختلفة على أن يتم العمل بهم بدءًا من 15 نوفمبر المقبل.