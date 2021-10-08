الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 100 إثر تفجير انتحاري داخل مسجد شمالي أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أعلن نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد، مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحاري داخل مسجد كان به مصلين من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.
وذكرت شبكة شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الذي وقع تحديدًا في مسجد "جوزار السيد آباد" بمدينة "قندوز" عاصمة الولاية، إلا أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي لديهم سجل من الهجمات التي استهدفت الأقلية الشيعية بالولاية.
وقال عبيد إن التفجير وقع حينما تسلل انتحاري بين المصلين المتواجدين بالمسجد أثناء تأدية صلاة الجمعة، مضيفًا أن غالبية ضحايا الانفجار لقوا حتفهم على الفور.
وأضاف : "أود أن أؤكد لأخواننا الشيعيين أن حركة طالبان مستعدة لضمان سلامتهم"، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التحقيق في الحادث الإرهابي.
يذكر أن التفجير الإرهابي يعد الأكبر منذ انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان بنهاية أغسطس المنصرم، حيث تخضع أفغانستان حاليًا تحت حكم حركة طالبان، والتي يراها تنظيم داعش الإرهابي خصمًا لها.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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