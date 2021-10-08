روسيا تعتزم إنتاج 450 مليون جرعة من لقاح «كورونا» نهاية العام الجارى

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستنتج 150 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في»، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» بنهاية العام الجاري.

وقال «ميدفيديف»، في مؤتمرٍ صحفي نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، في نسختها الإنجليزية: «طرحنا بالفعل 94 مليون مجموعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، للتداول المدني، بما في ذلك ما يقرب من 50 مليون جرعة خلال الفترة من 1 أغسطس الماضي إلى 6 أكتوبر الجاري».

وأشار إلى أن روسيا تعمل على إنتاج اللقاحات بشكل كبير لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.