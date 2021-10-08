وفد أمنى من السودان يزور إسرائيل سرًا

أجري وفد أمني سوداني زيارة إلى إسرائيل، برئاسة ضابط كبير في المجلس السيادي.

وشمل الوفد كلًا من عبدالرحيم حمدان ديكلو، قائد قوات التدخل السريع، ومورجاني إدريس سليمان، مدير شعبة الصناعات الدفاعية، حسبما نشرت شبكة «العربية» الإخبارية.

وقالت «العربية» إن الوفد السوداني زار إسرائيل سرًا، لمدة يومين، كما أجرى محادثات بشأن العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير السودانية التي تحدثت في وقت سابق عن إمكانية توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووافق السودان وإسرائيل، في وقت سابق، على إعادة العلاقات بينهما والعمل على توقيع اتفاق تطبيع، برعاية الولايات المتحدة.