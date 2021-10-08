الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: تغير المناخ سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلام بإفريقيا

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن تغير المناخ سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلام والأمن، والوضع الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة لقارة إفريقيا.

وقال دي مايو - في ندوة "لقاءات مع إفريقيا"، وهي الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري الإيطالي الإفريقي الذي انعقد في روما اليوم الجمعة - إن بلاده تفكر في ظواهر الهجرة التي تحددها الظروف البيئية المتغيرة، والتوترات الاجتماعية والعرقية بسبب نقص الموارد، فضلاً عن الجريمة المنظمة، والإرهاب والتطرف التي تجد أرضية خصبة في الفقر.

وأشار دي مايو - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - إلى أن نقص إمدادات المياه والجفاف والحرائق والظواهر الجوية القصوى تهدد استقرار البلدان والأقاليم، وكذلك سبل عيش ملايين من الناس.

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