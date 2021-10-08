الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

وزير الخارجية الجزائري يبحث تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع إيطاليا

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إنه بحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بيارو فاسينو، سبل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والرقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا.

واستعرض وزير الخارجية الجزائري - خلال اللقاء مع البرلماني الإيطالي، على هامش زيارته لإيطاليا للمشاركة في أعمال مؤتمر "أفريقيا-إيطاليا" الذي انطلق اليوم الجمعة - الدور المحوري لبلاده في سبيل تعزيز الاستقرار في منطقة حوض المتوسط.

وكتب لعمامرة، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية عبر تويتر: "تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والرقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا في صلب المحادثات التي جمعتني مع بيارو فاسينو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الأوضاع في حوض المتوسط والدور المحوري والطبيعي الذي يضطلع به بلدانا خدمة للاستقرار".

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