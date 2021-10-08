الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكاية «بدون ضمان» من «إلا أنا» تتصدر التريند فى 9 دول عربية

هنادي مهنا
هنادي مهنا

تصدرت حكاية “بدون ضمان” التي تتم إذاعتها حاليًا عبر قنوات dmc، التريند في تسع دول عربية، هي مصر والجزائر ولبنان والسعودية والمغرب والإمارات والكويت وقطر والأردن.

الحكاية فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وسيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وبطولة كل من هنادي مهنا وهاجر أحمد وأحمد بدير وإسلام جمال وأحمد كشك وسلوى عثمان وحنان سليمان ومن إنتاج تامر مرتضى- أروما ستوديوز.

وبهذا تؤكد الحكاية نجاحها الكبير نقديًا وجماهيريًا ويواصل العمل احتفاظه بلقب الأكثر تأثيرًا بين الأعمال التي تتحدث عن قضايا المرأة، خصوصًا أنه أول الأعمال التي ناقشت قضايا النساء ومشاكلهم الخاصة.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، ويقوم ببطولته هنادي مهنا وهاجر أحمد، وعرضت الحكاية  الأولى وهي "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسري الفخراني، وعرض على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.

 

نساء حنان لسعودية قنا جمال حوار هنأ نجم ورش ودي نبيل عرب عبر سليمان صفاء الطوخي سلوى عثمان دول عربية ايات العام الماضي ستوديو ياس ومن مصر والجزائر

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