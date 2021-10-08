«الطريقة التجانية» تعلن موعد احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف

كشفت الطريقة التجانية بمصر، اليوم الجمعة، عن موعد احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف، والذى اعتادت الطرق والزوايا الصوفية فى مصر والعالم الإسلامى على الاحتفال به كل عام، بحضور مريدى وعلماء وشيوخ الأزهر والطرق الصوفية.

وقالت "الطريقة التجانية" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": سنحتفل بإذن الله تعالى بالمولد النبوى الشريف بالزاوية التجانية الكبرى بالمغربلين بوسط القاهرة يوم الثامن من شهر ربيع الأول الموافق يوم 15 أكتوبر عقب صلاة العشاء مباشرة .

ويشارك فى الفعاليات الصوفية التى تنظمها التجانية بمناسبة المولد النبوى الشريف،عدد كبير من شيوخ وعلماء الدين الإسلامى من مصر والسودان والجزائر، حيث اعتادت الطريقة التجانية على تنظيم هذه الفعاليات كل عام بحضور أتباعها من حول العالم .

جدير بالذكر أن مؤسس الطريقة التجانية فى العالم هو الشيخ أبو العباس أحمد التيجاني، واسمه بالكامل أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد سالم التجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية،ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه، هو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا،قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها بسبب استيائه من الحكم التركي في الجزائر.

والطريقة التيجانية الأحمدية، هي إحدى الطرق الصوفية، تنتسب إلى أبو العباس أحمد التيجاني واسمه الكامل أحمد بن محمد بن سالم التيجاني (1737-1815م)، المتوفي في 1230 هـ، وقد بدأت هذه الطريقة في مدينة فاس بالمغرب الأقصى ولد الشيخ سيدي احمد التجاني في عين ماضي بولاية الأغواط التي أجبر على مغادرتها بعد مداهمتها من قبل قوات باي وهران العثماني سنة 1787م، وشد الرحال بعد ذلك إلى العاصمة العلمية لبلاد المغرب الإسلامي فاس العاصمة العلمية للدولة العلوية الشريفة، حيث أسست أول زاوية وانطلقت من فاس وصار لها أتباع في شمال أفريقيا، مصر، فلسطين،الشام، الحجاز، السودان (دارفور)، موريتانيا، السنغال ونيجيريا.