الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مش فاكرة عددهم».. تصريحات سهير رمزى المثيرة للجدل عن زيجاتها

سهير رمزي
سهير رمزي

حالة من الجدل أحدثتها الفنانة سهير رمزي، في أول ظهور لها في الجزء الأول من لقائها في برنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني عبر قناة dmc، بسبب تصريحاتها المثيرة عن عدد زيجاتها، والتي قالت من خلالها إنها لا تتذكر عدد الرجال التي تزوجتهم طوال حياتها سواء قبل رحلتها الفنية أو عندما بدأت في عالم الفن. 

وتحدثت الفنانة سهير رمزي عن زيجاتها سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، وكم استمرت كل زيجة وأسباب الانفصال، قائلًة: "أنا مش فاكرة عدد اللي اتجوزتهم بس كله كان بالحلال".

حكاية أول جوازة

وقالت الفنانة سهير رمزي: "والدتي كانت تخاف عليا كتير جدًا وعايزاني أكون جنبها باستمرار، عشان كده  قررت زواجي في سن صغيرة، واشترطت أن أعيش معها في نفس المنزل، اتخطبت وأنا ١٦ سنة".

وأضافت: "أول جوازة ليا، كانت في عمر 16 عامًا من الموسيقار حلمي بكر، واستمرت لمدة عام فقط، لأنني أردت دخول المجال الفني وهو رفض".


قصتها مع الراحل إبراهيم خان

وصححت الفنانة سهير رمزي بعض المعلومات الخاطئة عن علاقتها بالراحل إبراهيم خان، قائلًة: "لم أتزوج منه بل كانت خطبة استمرت لأشهر فقط، والناس بتقول جواز وخلاص".


زيجاتها الفنية

أما عن زيجاتها الفنية فقالت إنها تزوجت من الفنان محمود قابيل واستمر الزواج لمدة عام، وتزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي واستمر الزواج 5 سنوات، لكن حدث خلالها انفصال 3 مرات، بسبب غيرته عليها وأنه كان يشترط أن يكون بطلًا أمامها في الأعمال.


يجدر الإشارة إلى أن الفنانة سهير رمزي، قالت إنها لا تتذكر عدد زيحاتها، مشيرة إلى أنها في أغلب الزيجات كانت العصمة في يدها، وآخر زيجة لها والمستمرة حتى الآن هي أطولها.

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